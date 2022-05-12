В ЦСКА рассказали, в чем будут играть в следующем году

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1 час назад

В ЦСКА сообщили, что контракт с Joma действует. Форма на следующий сезон готова

Чемпионат.comиещё 3

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации со спонсорским контрактом с Joma.

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Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

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