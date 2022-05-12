В ЦСКА рассказали, в чем будут играть в следующем году

«У нас действующий контракт с Joma, в рамках которого компания экипирует наши команды. Форма на будущий сезон уже готова и находится в поставке. Также важно отметить, что нас связывают профессиональные и доверительные отношения, которые мы очень ценим», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.