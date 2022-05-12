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59 минут назад

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ СДЕЛАЛ ВТОРОЙ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ В КАРЬЕРЕ ТРЕНЕРА

Чемпионат.com

Сегодня, 11 мая, «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.

Черчесов сделал золотой дубль
Фото: ТАССТАСС

Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.

Отметим, что это второй золотой дубль в тренерской карьере Станислава Черчесова. Ранее в 2016 году польская «Легия» под руководством российского тренера выиграла чемпионат и Кубок страны.

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Ранее российский тренер работал со «Спартаком», «Тереком», «Амкаром», «Динамо» и другими командами.

Футбол,Франк Боли,Станислав Черчесов,Динамо,Спартак,
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