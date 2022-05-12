Черчесов сделал золотой дубль

Сегодня, 11 мая, «Ференцварош», которым руководит российский специалист Станислав Черчесов, обыграл в финале Кубка Венгрии «Пакш» — 3:0. Счёт в игре на 16-й минуте открыл Кристоффер Закариассен. Во втором тайме дубль оформил Франк Боли.

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Ранее подопечные Черчесова досрочно победили в чемпионате Венгрии. Таким образом, «Ференцварош» сделал золотой дубль.

Отметим, что это второй золотой дубль в тренерской карьере Станислава Черчесова. Ранее в 2016 году польская «Легия» под руководством российского тренера выиграла чемпионат и Кубок страны.