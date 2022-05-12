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1 час назад

ОТЕЛИ В КАТАРЕ НЕ ГОТОВЫ ПРИНИМАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2022

Чемпионат.com

Ряд отелей в Катаре не готов принимать представителей ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Такой вывод можно сделать из расследования издания SVT Sport.

Отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022
Фото: EPAEPA

На сайте ФИФА указан список из 69 рекомендуемых гостиниц Катара для заселения во время ЧМ-2022. Представители SVT Sport написали в каждую из них, представившись гей-парой из Швеции, желающей заселиться в отель. 56 гостиниц ответили на этот запрос, остальные 13 – проигнорировали сообщение.

Из 56 ответивших три отеля отказали представителям ЛГБТ в заселении. В других 20 гостиницах заявили, что будут готовы заселить ЛГБТ-пару при условии, что гости будут скрывать свою ориентацию – не одеваться ярко, не наносить макияж, не демонстрировать свои отношения на людях и тому подобное. Один из отелей отметил, что может заселить представителей ЛГБТ, но за публичную демонстрацию нетрадиционных отношений гости могут быть переданы полиции.

33 отеля в Катаре из 69 рекомендованных на сайте ФИФА сообщили, что могут без проблем принять нетрадиционную пару.

Футбол,
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