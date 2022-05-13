Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков

Российские футбольные клубы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от еврокубков. Об этом сообщается на сайтах команд.

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2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.