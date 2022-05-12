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1 час назад

Тренер «Брюгге» Шредер возглавит «Аякс» в следующем сезоне

Матч ТВ

«Аякс» достиг договоренности о сотрудничестве с главным тренером «Брюгге» Альфредом Шредером, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.Соглашение голландского специалиста с «Аяксом» начнет действовать со следующего сезона. Контракт будет подписан на два года, он включает в себя опцию продления еще на один сезон.

Тренер «Брюгге» возглавит «Аякс»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Почетно стать главным тренером «Аякса», это отличная возможность для меня. Я очень рад вернуться, я прекрасно провел полтора года в «Аяксе». Я хотел бы выиграть трофеи в Амстердаме с командой, которая играет в привлекательный футбол. С хорошим балансом между опытными топ-игроками и множеством великих талантов. Но сначала я хочу успешно завершить сезон с «Брюгге», — сказал Шредер.

Нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг со следующего сезона начнет работу в «Манчестер Юнайтед». Ранее амстердамский клуб в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов.С января 2018 по март 2019 года Шредер работал в «Аяксе» помощником тен Хага.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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