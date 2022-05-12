Тренер «Брюгге» возглавит «Аякс»

— Почетно стать главным тренером «Аякса», это отличная возможность для меня. Я очень рад вернуться, я прекрасно провел полтора года в «Аяксе». Я хотел бы выиграть трофеи в Амстердаме с командой, которая играет в привлекательный футбол. С хорошим балансом между опытными топ-игроками и множеством великих талантов. Но сначала я хочу успешно завершить сезон с «Брюгге», — сказал Шредер.