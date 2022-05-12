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1 час назад

Футболисты клуба «Ессентуки» подрались с болельщиками ростовского СКА после матча ФНЛ-2

Матч ТВ

Футболисты клуба «Ессентуки» устроили массовую драку с фанатами ростовского СКА после матча 30-го тура первой группы ФНЛ-2.

Дрались насмерть: футбольный матч перешел в кулачный бой
Фото: ТАССТАСС

Встреча состоялась в Ессентуках и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Причиной потасовки стал пенальти, который был назначен в ворота хозяев в компенсированное время. Игроки «Ессентуков» вступили в спор с арбитром встречи Артемом Хариным, а болельщики гостей стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес хозяев. Полузащитник СКА Дмитрий Коробов успешно реализовал одиннадцатиметровый, добыв для клуба победу.

После финального свистка футболист «Ессентуков» Эдвард Дзасохов пнул мяч на гостевую трибуну, чем инициировал словесную перепалку с фанатами СКА, которая в итоге переросла в массовую драку с участием игроков клуба из Ставропольского края. Арбитр показал прямую красную карточку Дзасохову за провокацию после матча.

СКА набрал 68 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице первой группы ФНЛ-2, «Ессентуки» (10 очков) — идут на последнем месте.

Футбол,Дмитрий Коробов,СКА,
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