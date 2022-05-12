Дрались насмерть: футбольный матч перешел в кулачный бой

Встреча состоялась в Ессентуках и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Причиной потасовки стал пенальти, который был назначен в ворота хозяев в компенсированное время. Игроки «Ессентуков» вступили в спор с арбитром встречи Артемом Хариным, а болельщики гостей стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес хозяев. Полузащитник СКА Дмитрий Коробов успешно реализовал одиннадцатиметровый, добыв для клуба победу.