Шесть голов: "Реал" уничтожил худшую команду Ла Лиги

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Леванте" со счетом 6:0.

"Реал", набрав 84 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. "Леванте" с 29 очками остался на последнем, 20-м месте.