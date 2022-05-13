Семак готов к нейтральным полям

«Как бы отнёсся к решению УЕФА допустить «Зенит» в еврокубки, но играть на нейтральном поле? Прекрасно. Главное — играть. Конечно, минусов много, но, по крайней мере, главный плюс — это продолжать играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».