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53 минуты назад

Тренер «Зенита» Семак заявил, что остается в клубе

Газета.Ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем будущем в команде. Он возглавил клуб в 2018 году, а с 2013 по 2016 работал в тренерском штабе.

Тренер «Зенита» Семак заявил, что остается в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пункт автоматического продления в моем контракте активирован. По поводу дальнейшего мы сядем и обсудим ближе к концу сезона. Желание обсудить мое будущее есть и у меня, и у руководства», — передает слова Семака «Спорт-Экспресс».

30 апреля петербургский клуб в четвертый раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 27-го тура подопечные Сергея Семака одержали волевую победу над «Локомотивом». Голами отметились Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

В этом туре московское «Динамо» сенсационно проиграло 14-й команде чемпионата — екатеринбургскому «Уралу». Это позволило «Зениту» оформить чемпионство уже в субботнем матче.

15 мая подопечные Сергея Семака на выезде сыграют со «Спартаком». Предыдущая встреча между этими командами завершилась разгромным поражением красно-белых со счетом 1:7.

Ранее сообщалось, что четыре российских клуба, включая «Зенит» подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение от еврокубков.

Футбол,Андрей Мостовой,Сергей Семак,Иван Сергеев,Динамо,Зенит,Спартак,
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