Белоус призвал назначить Зарему Салихову на пост генерального директора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал высказывания в адрес «Зенита» со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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«Зареме все допустимо. Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Зарема – потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда она что-то говорит.

Я бы на месте Федуна поставил Зарему генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам», – передает слова Белоуса «РБ Спорт».

15 мая «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Салихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом» резко отреагировала на назначение судьи Сергея Иванова, который будет обслуживать встречу в качестве видеоарбитра.

«Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах газпромовского руководства не удалось отметить чемпионство», – заявила Салихова.

«Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» гарантировал себе золотые медали чемпионата России в игре 27-го тура против «Локомотива» (3:1).