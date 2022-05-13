Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Белоус призвал назначить Зарему Салихову на пост генерального директора «Спартака»

Спорт день за днем

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал высказывания в адрес «Зенита» со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Белоус призвал назначить Зарему Салихову на пост генерального директора «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зареме все допустимо. Она никакую должность не занимает в футбольной иерархии. Зарема – потрясающая женщина. Остается только завидовать Федуну и улыбаться, когда она что-то говорит.

Я бы на месте Федуна поставил Зарему генеральным директором «Спартака». Чтобы она работала, показала себя. Умная, красивая женщина. По-моему, ей эта задача по силам», – передает слова Белоуса «РБ Спорт».

15 мая «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Салихова в разговоре со «Спорт-Экспрессом» резко отреагировала на назначение судьи Сергея Иванова, который будет обслуживать встречу в качестве видеоарбитра.

«Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах газпромовского руководства не удалось отметить чемпионство», – заявила Салихова.

«Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» гарантировал себе золотые медали чемпионата России в игре 27-го тура против «Локомотива» (3:1).

29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России с московским «Динамо». Встреча пройдет в «Лужниках» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Футбол,Зарема Салихова,Юрий Белоус,Леонид Федун,Сергей Иванов,Динамо,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители