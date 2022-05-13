Салах признал сам себя лучшим

«Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции, не только в «Ливерпуле», но и в мире, то вы поймёте, что я лучший. Я всегда сосредоточен на своей работе и делаю всё возможное. Статистические цифры — лучшее доказательство моих слов.