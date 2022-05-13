Олимпийский чемпион Евгений Рылов раскритиковал российский футбол

Футбольное поле похоже на шахматную доску: когда принял мяч, у тебя есть несколько вариантов развития событий, но решения нужно принимать мгновенно. Я же часто видел, как игрок зазевался, у него выбили мячик, и ему уже надо бежать в другую сторону. Именно так происходит в нашей самой крутой лиге (РПЛ. — Прим. «Чемпионата»).