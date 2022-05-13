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58 минут назад

Олимпийский чемпион Евгений Рылов раскритиковал российский футбол

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему не нравится российский футбол.

Олимпийский чемпион Евгений Рылов раскритиковал российский футбол
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Наш футбол так смотрится, потому что его уровень ниже: много неточных передач в одно касание, возни и лишних движений перед штрафной площадью. Люди часто теряются, не могут молниеносно принимать решения.

Футбольное поле похоже на шахматную доску: когда принял мяч, у тебя есть несколько вариантов развития событий, но решения нужно принимать мгновенно. Я же часто видел, как игрок зазевался, у него выбили мячик, и ему уже надо бежать в другую сторону. Именно так происходит в нашей самой крутой лиге (РПЛ. — Прим. «Чемпионата»).

Вообще, футбол я не люблю, потому и не смотрю его. У нас многие люди критикуют футболистов, от этого им самим становится хорошо. Я же предпочитаю не смотреть, а заниматься своим делом, от которого кайфую. Иногда приходится и страдать, но такова жизнь», — цитирует Рылова ТАСС.

Футбол,Евгений Рылов,
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