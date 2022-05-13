Тренер словенского «Копера» заявил о готовности сыграть с российским клубом

«Если кто-то не захочет играть с российскими клубами, это только их проблемы. Тогда УЕФА должен будет наказать их техническим поражением, российские клубы получат по три очка и выйдут в следующие раунды. Согласен ли «Копер» играть с россиянами? Конечно! Я уверен на 99 процентов, что такая игра состоялась бы», — цитирует Халиловича «Рейтинг букмекеров».