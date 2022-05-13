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1 час назад

Тренер словенского «Копера» Халилович заявил о готовности сыграть с российским клубом

Газета.Ru

Главный тренер словенского клуба «Копер» Денис Халилович считает правильным решение российских клубов оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Тренер словенского «Копера» заявил о готовности сыграть с российским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если кто-то не захочет играть с российскими клубами, это только их проблемы. Тогда УЕФА должен будет наказать их техническим поражением, российские клубы получат по три очка и выйдут в следующие раунды. Согласен ли «Копер» играть с россиянами? Конечно! Я уверен на 99 процентов, что такая игра состоялась бы», — цитирует Халиловича «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. А в текущем сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы.

За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» обеспечил себе чемпионство. На второй строчке располагаются сразу два клуба — «Динамо» и «Сочи». На четвертом месте идет ЦСКА, отставая от вышеназванных клубов на пять очков.

Ранее экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что другим будет хуже от неучастия российских клубов в еврокубках.

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