Тренер словенского «Копера» заявил о готовности сыграть с российским клубом

Главный тренер словенского клуба «Копер» Денис Халилович считает правильным решение российских клубов оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Если кто-то не захочет играть с российскими клубами, это только их проблемы. Тогда УЕФА должен будет наказать их техническим поражением, российские клубы получат по три очка и выйдут в следующие раунды. Согласен ли «Копер» играть с россиянами? Конечно! Я уверен на 99 процентов, что такая игра состоялась бы», — цитирует Халиловича «Рейтинг букмекеров».
Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. А в текущем сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы.
За два тура до окончания чемпионата России «Зенит» обеспечил себе чемпионство. На второй строчке располагаются сразу два клуба — «Динамо» и «Сочи». На четвертом месте идет ЦСКА, отставая от вышеназванных клубов на пять очков.
Ранее экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что другим будет хуже от неучастия российских клубов в еврокубках.