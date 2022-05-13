Умер экс-защитник «Спартака» Виктор Самохин

Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Виктор Самохин умер на 67-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

Фото: spartak.com spartak.com

Причина смерти Самохина не уточняется. Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Самохин выступал за "Спартак" с 1974 по 1981 год, провел за команду 224 матча, в которых забил три гола.

Защитник стал чемпионом СССР 1979 года, серебряным призером чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.