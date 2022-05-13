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33 минуты назад

Умер чемпион СССР по футболу в составе "Спартака" Виктор Самохин

ТАСС

Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Виктор Самохин умер на 67-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

Умер экс-защитник «Спартака» Виктор Самохин
Фото: spartak.comspartak.com

Причина смерти Самохина не уточняется. Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Самохин выступал за "Спартак" с 1974 по 1981 год, провел за команду 224 матча, в которых забил три гола.

Умер двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Защитник стал чемпионом СССР 1979 года, серебряным призером чемпионата СССР 1980 и 1981 годов, победителем турнира первой союзной лиги в 1977 году и Спартакиады народов СССР 1979 года.

После окончания карьеры футболиста Самохин работал в тренерском штабе "Спартака". С 2011 года был тренером в спартаковской Академии имени Федора Черенкова.

Футбол,Спартак,
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