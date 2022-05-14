Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Lenta.ruиещё 5

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его цитирует COPE со ссылкой на агентство STA.

Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Фото: EPAEPA

«Считаю, что, если это случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», — заявил он. Глава УЕФА подчеркнул, что эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС.

Ранее в РФС оценили возможный переход из УЕФА в АФК. «Мы видим себя в семье Международной федерации футбола (ФИФА), в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация», — рассказал заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов. Он назвал разговоры о возможном переходе в АФК фантазиями и низко оценил вероятность подобного развития событий.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

Футбол,Александер Чеферин,Максим Митрофанов,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители