Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

«Считаю, что, если это случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», — заявил он. Глава УЕФА подчеркнул, что эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС.

Ранее в РФС оценили возможный переход из УЕФА в АФК. «Мы видим себя в семье Международной федерации футбола (ФИФА), в части УЕФА. И будем смотреть, как развивается ситуация», — рассказал заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов. Он назвал разговоры о возможном переходе в АФК фантазиями и низко оценил вероятность подобного развития событий.