Кто победит в битве нервов в Англии

14 мая в финальном матче Кубка Англии встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Кому покорится трофей. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Ливерпуль» - «Челси»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии 14 мая, коэффициенты букмекеров

14 мая в финале Кубка Англии сразятся «Ливерпуль» и «Челси».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами мерсисайдцев. Поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 2.10, это примерно 46% вероятности. Шансы «Челси» аналитики оценили коэффициентом 3.65 (27%), а на ничью можно сделать ставку за 3.60 (27%).

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, а на тотал меньше 2.5 – также за 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

«Ливерпуль» - «Челси»: какие делать ставки на игру Кубка Англии 14 мая

«Ливерпуль», кажется, проиграл битву за чемпионство в АПЛ. Одна-единственная осечка сделала шансы команды Юргена Клоппа чисто теоретическими. «Манчестер Сити» за 2 тура до финиша опережает мерсисайдцев на 3 очка, да и разница мячей у манкунианцев лучше. Таким образом, «горожанам» чемпионство гарантируют 4 очка, да и трех, скорее всего, хватит. Поэтому наверняка в Ливерпуле уже не питают иллюзий: мечты о четырех трофеях развеиваются. А вот на требл шансы есть, на два оставшихся трофея ставка сделана серьезная: и в финале Кубка Англии, и в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» - фаворит. Но «Челси» постарается это испортить.

Для команды Тухеля этот матч - главный из оставшихся в сезоне. В АПЛ «Челси» давно и прочно третий, взять трофей было бы шикарным завершением нелегкого сезона. В первую очередь, из-за смены владельца. И Тухель, и игроки совсем не прочь поднять свои акции, ведь новая метла всегда метет по новому.

Три последних матча «Ливерпуля» и «Челси» завершились вничью. Вполне вероятно, что и в этот раз в 90 минут команды не уложатся. Да и недавний финал Кубка лиги на это указывает: нулевая ничья и серия пенальти. Поставить на ничью в основное время в БК Фонбет можно с коэффициентом 3.60.

Из пяти последних игр только одна была верховой. Томас Тухель знает силу нападения «Ливерпуля», он наверняка постарается нейтрализовать атаку мерсисайдцев. Где-то даже поставить автобус. Поставить на ТМ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.90.