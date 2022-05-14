Россиян ждет «битва» двух столиц

Этим соперникам не нужна турнирная мотивация, чтобы творить историю.

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Зарема ругает судей, Радимов цитирует Маяковского

По традиции в дни перед очной встречей «Спартака» и «Зенита» количество ярких новостей о российском футболе увеличивается в разы. Вне зависимости от остальных факторов. При любых тренерах, времени года и турнирном положении пройти мимо этой игры просто нельзя. И это парадокс. Ведь сейчас никакой турнирной мотивации матч не несёт.

«Зенит» ещё две недели назад гарантировал себе чемпионство. Уже четвёртое подряд. Подопечные Сергея Семака доигрывают сезон: из Лиги Европы вылетели ещё в феврале, в Кубке России не справились с «Аланией». У «Спартака» ситуация совсем другая, вот только чемпионата России это не касается. От Лиги Европы красно-белых отстранили, а в конце мая предстоит финал Кубка с «Динамо». На кону не просто трофей, но и престиж клуба в юбилейный сезон.

Winline

Естественно, на уровень накала страстей это не влияет. Winline Derby по определению не может быть скучным. Зарема Салихова по традиции смело выступила в прессе: назвала петербуржцев «бледно-голубыми» и раскритиковала назначение арбитра Иванова на VAR. Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов тоже не стал скромничать. Ответил адаптированным стихотворением Владимира Маяковского.

Дальше стало только веселей. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, растранжиривший несколько моментов в игре с «Енисеем», сказал, что приберёг голы для «Зенита». А чемпион России выложил анонс в виде ролика с подписью из трёх символов - 7:1. Именно с таким счётом сине-бело-голубые победили в первом круге. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5 гола) предлагается с коэффициентом 3.05. Если гости докажут преимущество в классе и выиграют с разницей в два и более мяча, с 10 000 рублей вы получите 30 050 рублей.

Лучший «Спартак» за последнее время

Красно-белые по-прежнему находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата России. 37 очков, девятое место. Подопечные Паоло Ваноли ни при каких обстоятельствах не поднимутся выше седьмой строчки. Слишком многое было потеряно осенью. Обезопасили себя от стыковых матчей - и на том спасибо.

При этом поводы для сдержанного оптимизма однозначно имеются. Ведь «Спартак» впервые за семь месяцев одержал две победы в Российской Премьер-Лиге подряд! Сперва разобрался с крепкими «Крыльями Советов» (2:1), затем за один тайм убрал с пути предельно мотивированный «Урал» (3:1). На десерт выиграли у «Енисея» в полуфинале Кубка России. Тоже уверенно - 3:0.

И это представитель ФНЛ ещё легко отделался, моментов у москвичей имелось предостаточно. «Спартак» во второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. Предыдущий подобный отрезок состоялся на рубеже сентября и октября, включив в себя те самы 3:2 с «Наполи» в Италии. А вот четырёх побед кряду после ухода Доменико Тедеско не было ни разу. Букмекер Winline даёт на успех красно-белых коэффициент 3.70. Победа над чемпионом однозначно добавит уверенности перед финалом Кубка страны.

Впрочем, оборона может всё испортить. У своих ворот команда Ваноли по-прежнему часто пожарит. Зато результативность вышла на новый уровень. На протяжении четырёх матчей забивают не меньше двух мячей! На ИТБ 1.5 гола «Спартака» можно сделать ставку за 2.42. Если хозяева смогут отличиться хотя бы два раза, с 10 000 рублей вы получите 24,2 тыс. рублей. Количество пропущенных голов при этом значения не имеет.

«Зенит» не торопится в отпуск

С одной стороны, остаток сезона превратился для клуба из Санкт-Петербурга в формальность. Титул взяли, из еврокубков предусмотрительно вылетели до введения санкций, побороться за Кубок России помешала «Алания». Казалось бы, можно расслабиться и готовиться к отпуску. Но сине-бело-голубые решили иначе.

В чемпионском матче уверенно расправились с «Локомотивом» (3:1), а неделю спустя обыграли «Химки» (1:0). Получается, подопечные Сергея Семака тоже идут на серии из трёх побед. Ведь сразу после вылета из Кубка России они отвели душу на «Краснодаре» (3:1). Закрепить удачный отрезок в битве со столь принципиальным соперником особенно приятно. Пожалуй, это закроет сорвавшийся золотой дубль.

Проблем с настроем на «Спартак» у «Зенита» в последние годы никогда не возникало. А громкие слова Заремы Салиховой и Зелимхана Бакаева только добавят чемпиону злости. Впрочем, Winline Derby - это не только эмоции, споры и страсть. Но и результативный футбол. В четырёх предыдущих очных встречах обе команды непременно забивали. Ставки на продолжение традиции принимаются с коэффициентом 1.51.

Другой вариант - тотал больше 3.5 гола, на него Winline даёт коэффициент 2.31. Он заходил в двух последних случаях - 3:1 и 7:1 в пользу «Зенита» соответственно. Отсутствие турнирной мотивации не повлияет на накал противостояния, зато может увеличить акцент на атаку. А это значит, что зрителей ждёт настоящее зрелище.