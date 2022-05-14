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55 минут назад

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии

Чемпионат.com

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходил финал Кубка Англии. В нём встречались «Челси» и «Ливерпуль». Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и стал победителем Кубка Англии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решающий пенальти реализовал защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. У «Челси» промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алисон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь «Челси» Эдуард Менди.

Отметим, что «Челси» также принимал участие в финале Кубка Англии прошлого сезона, где с минимальным счётом уступил «Лестеру» (0:1).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Его ассистентами выступили Дэниел Кук и Эдвард Смарт. Резервным судьёй был Дэвид Кут.

Подробнее на «Чемпионате»:

Футбол,Константинос Цимикас,Алисон Бекер,Садио Мане,
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