Экс-футболист "Зенита" Аршавин дал прогноз на матч против "Спартака"

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин дал прогноз на матч петербургского клуба против московского "Спартака" в рамках 29-го тура чемпионата России.
"Престиж победы в такой игре для каждой команды остается, просто большого значения для чемпионата матч не имеет, потому что у "Спартака" впереди игра с "Динамо" (финал Кубка России — прим.), "Зенит" — уже чемпион, он все свои проблемы решил. Можно какой-то бесшабашной игры ожидать, поскольку никто особо не обременен результатом", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Матч "Спартак" — "Зенит" состоится 15 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В чемпионате России "Спартак" за два тура до финиша располагается на 9-м месте, "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионам РПЛ. В среду подопечные Паоло Ваноли обыграли в полуфинале Кубка России "Енисей" со счетом 3:0.
Финал турнира пройдет в "Лужниках" 29 мая. Соперником красно-белых станет московское "Динамо". Последний раз москвичи играли в финале Кубка России в 2006 году, где были разгромлены ЦСКА со счетом 3:0.
Ранее "Спартак" опубликовал видеоролик с бездомным перед матчем с "Зенитом".