Экс-футболист "Зенита" Аршавин дал прогноз на матч против "Спартака"

"Престиж победы в такой игре для каждой команды остается, просто большого значения для чемпионата матч не имеет, потому что у "Спартака" впереди игра с "Динамо" (финал Кубка России — прим.), "Зенит" — уже чемпион, он все свои проблемы решил. Можно какой-то бесшабашной игры ожидать, поскольку никто особо не обременен результатом", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".