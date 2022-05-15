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1 час назад

Мбаппе превзошёл достижение Анри по системе «гол+пас», установленное в 2003 году

Чемпионат.com

23-летний французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, отметившийся голом и двумя результативными передачами в матче 37-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (4:0), сумел превзойти достижение легендарного соотечественника – Тьерри Анри.

Мбаппе превзошел достижение Анри
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Как отмечает PokerStars Sports FR в «Твиттере», Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и сборной. Это лучший результат среди французских игроков в XXI веке. Он превзошёл результат Тьерри Анри в сезона-2002/2003 (68).

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан выйдет на рынок свободных агентов.

Футбол,Тьерри Анри,
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