Мбаппе превзошел достижение Анри

Как отмечает PokerStars Sports FR в «Твиттере», Мбаппе принял участие в 70 забитых мячах в этом сезоне в клубе и сборной. Это лучший результат среди французских игроков в XXI веке. Он превзошёл результат Тьерри Анри в сезона-2002/2003 (68).

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан выйдет на рынок свободных агентов.