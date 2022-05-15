Симеоне намекнул на уход Суареса из «Атлетико»

— Я разговаривал с Луисом в середине ноября. Это было долго, тяжело, искренне. Мы оба говорили о том, что каждый из нас ожидает в будущем. С того разговора и до сегодняшнего дня каждый из нас уважал абсолютно все, о чем мы говорили. Я благодарен Луису Суаресу за его позицию. Завтра [воскресенье] он будет играть. Прошлый сезон был потрясающим. В этом сезоне он по-прежнему лучший бомбардир, — сказал Симеоне.