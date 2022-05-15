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58 минут назад

Симеоне намекнул на уход Суареса из «Атлетико»

Матч ТВ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ожидаемый уход Луиса Суареса из клуба. Специалист дал понять, что уругвайский форвард завершает свое выступление за мадридцев.

Симеоне намекнул на уход Суареса из «Атлетико»
Фото:  Gettyimages.ru Gettyimages.ru

— Я разговаривал с Луисом в середине ноября. Это было долго, тяжело, искренне. Мы оба говорили о том, что каждый из нас ожидает в будущем. С того разговора и до сегодняшнего дня каждый из нас уважал абсолютно все, о чем мы говорили. Я благодарен Луису Суаресу за его позицию. Завтра [воскресенье] он будет играть. Прошлый сезон был потрясающим. В этом сезоне он по-прежнему лучший бомбардир, — сказал Симеоне.

Суарес провел за мадридский клуб 81 матч, в которых забил 34 мяча. Источник:Marca

Футбол,Луис Суарес,
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