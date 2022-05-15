Чем ответят красно-белые за унижение в Петербурге

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«Спартак» - «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ 15 мая, коэффициенты букмекеров

15 мая в матче 29-го тура РПЛ встретятся «Спартак» и «Зенит». Начало игры - в 16:30 мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами петербуржцев. Поставить на «Зенит» можно с коэффициентом 1.83, это примерно 53% вероятности. Шансы «Спартака» аналитики оценили коэффициентом 4.20 (23%), а на ничью можно сделать ставку за 4.15 (24%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.60, а на тотал меньше 2.5 – также за 2.40.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.40 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

«Спартак» - «Зенит»: какие делать ставки на игру РПЛ 15 мая

«Зенит» - уже давно чемпион, команда играет в свое удовольствие, завершает сезон. Понятно, что матч против «Спартака» выбивается из череды «товарищеских» игр, здесь наверняка на поле выйдет основной состав. Дерби есть дерби.

В первом круге «Зенит» не оставил от соперника камня на камне - 7:1. Но сейчас перспектив к такому исходу не просматривается. Мотивация все-таки чуть ниже, а потери в составе больше. Есть проблемы как в атаке, так и в обороне. Нет уже связки Дзюба - Азмун, иранец уехал в Германию. В обороне тоже есть проблемы, особенно в ее центре. Ярослав Ракицкий клуб покинул, а Деян Ловрен пропустил всю весну из-за повреждения.

Тем не менее, «Зенит» превзошел конкурентов прежде всего по стабильности. Даже со всеми потерями состав петербуржцев выглядит солиднее, чем у любой другой команды.

Что до «Спартака», то команда Паоло Ваноли пока сыровата. На РПЛ весной откровенно махнули рукой, зато в Кубке удалось дойти до финала. Ну и к дерби красно-белые подходят с серией из трех побед. Это самая большая победная серия спартаковцев при Ваноли.

«Спартак» только в прошлом туре гарантировал себе прописку в РПЛ. Да, сезон совсем не задался. Однако Ваноли уже успел напомнить на пресс-конференции об унижении в первом круге. Кажется, итальянец будет всерьез настраивать свою команду на бой.

Из 6 последних очных встреч в Москве «Спартак» проиграл лишь однажды, да и там всего в один мяч. Так что есть все резоны делать ставку на то, что москвичи не проиграют. Все-таки мотивация у них должна быть повыше. «Зенит» все свои задачи в этом сезоне уже решил. Поставить на непроигрыш хозяев в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.97.

Кажется, нас ждет верховой матч. И те, и другие испытывают проблемы в обороне. У москвичей они постоянные: меняются игроки, тренеры, но наладить игру сзади не получается. Что до «Зенита», то здесь в первую очередь кадровые проблемы. Просто так взять и заменить двух центральных защитников сложно. Поставить на ТБ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.60.