Тихонов прокомментировал слова Чеферина о переходе России в Азиатскую конфедерацию

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.
Ранее Чеферин заявил, что российский футбол откатится на 100 лет назад, если перейдет в Азию.
«Азия — это совсем неплохой вариант для нас. Вы играйте, показывайте себя. Если Месси будет играть за чувашский клуб, то хуже выступать не будет. Если мы такие хорошие, то давайте вступим в Азиатскую конфедерацию и займем там первое место.
Чеферин подчеркнул свою слабость и безграмотность. Нужно задуматься о смене президента УЕФА. УЕФА сам допустил исключение России, а сейчас советует. Ими командует Америка, которой управляет паралимпиец Байден. Это сброд, им надо объявить бойкот. А нам надо становиться независимыми», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.
Напомним, что 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.