Тихонов прокомментировал слова Чеферина о переходе России в Азиатскую конфедерацию

«Азия — это совсем неплохой вариант для нас. Вы играйте, показывайте себя. Если Месси будет играть за чувашский клуб, то хуже выступать не будет. Если мы такие хорошие, то давайте вступим в Азиатскую конфедерацию и займем там первое место.