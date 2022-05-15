АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕГИОНЕР ПОКИНУЛ «ЗЕНИТ»

Игрок стал игроком команды из Санкт-Петербурга в марте 2021 года, куда перешёл из «Новосибирска», выступающего в Суперлиге-1. В Единой лиге ВТБ американец принял участие в шести матчах (два из которых — в стартовом составе), набирая в среднем 2,8 очков, совершая 4 подбора и отдавая 0,6 передач.