В «Зените» раскрыли детали переговоров с Дзюбой

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал «Матч ТВ», что ведутся переговоры с нападающим Артемом Дзюбой.
«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», - уточнил Медведев.
Отмечается, что соглашение петербургского клуба и Дзюбы завершается после окончания нынешнего сезона. В составе «Зенита» спортсмен с 2015 года провел свыше 200 матчей, забил 108 голов, четыре раза выиграл в чемпионатах.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» и экс-капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба не намерен продолжать сотрудничество с клубом после окончания сезона.