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30 минут назад

В «Зените» раскрыли детали переговоров с Дзюбой

Илья Родин

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал «Матч ТВ», что ведутся переговоры с нападающим Артемом Дзюбой.

В «Зените» раскрыли детали переговоров с Дзюбой
Фото: ТАССТАСС

«Мы продолжаем вести с ним беседы о продолжении его карьеры либо в «Зените», либо в другой команде. У него есть варианты. Главное, чтобы ему было комфортно и выгодно», - уточнил Медведев.

Отмечается, что соглашение петербургского клуба и Дзюбы завершается после окончания нынешнего сезона. В составе «Зенита» спортсмен с 2015 года провел свыше 200 матчей, забил 108 голов, четыре раза выиграл в чемпионатах.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» и экс-капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба не намерен продолжать сотрудничество с клубом после окончания сезона.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Медведев,Зенит,
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