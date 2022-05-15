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1 час назад

Жена владельца «Спартака» Салихова назвала судей холуями, исполняющими глобальный заказ

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально высказалась о судействе после матча красно-белых с «Зенитом».

«Судьи - холуи, исполняющие глобальный заказ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить. Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Сегодня на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура этого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игра завершилась ничьей 1:1.

Уже в добавленное время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.

У «Спартака» отличился Александр Соболев. После его гола судья встречи решил посмотреть видеоповтор на предмет нарушения правил игроком москвичей Даниилом Хлусевичем на начальной стадии атаки. Но после просмотра арбитр подтвердил взятие ворот.

После этого матча «Спартак» продолжает оставаться на 10-м месте, имея равное количество очков с «Ростовом» Карпина.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал Артема Дзюбу легендой «Спартака», а не «Зенита».

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