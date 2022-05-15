«Судьи - холуи, исполняющие глобальный заказ»

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить. Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».