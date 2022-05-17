Стало известно о планах Месси покинуть Европу

По сведениям источника, 34-летний футболист также станет акционером команды и купит 35% акций. Месси собирается присоединиться к франшизе, которая принадлежит Дэвиду Бекхэму . Следующий сезон нападающий проведёт в парижском клубе.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету аргентинского футболиста 11 голов и 13 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона. До парижского клуба Месси всю карьеру играл за испанскую «Барселону».