"Спартак" решил проблему с формой

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб сможет доиграть следующий сезон в форме от Nike несмотря на разрыв соглашения с компанией. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА РИА

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», — заявил Мележиков.

Напомним, решение Nike разорвать сотрудничество со «Спартаком» было принято из-за того, что клуб не сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. Руководство красно-белых ведет работу по поиску нового поставщика экипировки. Отметим, что Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.