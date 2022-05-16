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2 часа назад

"Спартак" в следующем сезоне продолжит играть в форме от Nike

Газета.Ruиещё 4

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб сможет доиграть следующий сезон в форме от Nike несмотря на разрыв соглашения с компанией. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

"Спартак" решил проблему с формой
Фото: РИАРИА

«Всю официальную информацию по техническому спонсору мы уже дали на сайте. Доиграем ли следующий сезон в Nike? Конечно», — заявил Мележиков.

Напомним, решение Nike разорвать сотрудничество со «Спартаком» было принято из-за того, что клуб не сможет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. Руководство красно-белых ведет работу по поиску нового поставщика экипировки. Отметим, что Nike был техническим спонсором «Спартака» с 2005 года.

Ранее коммерческий директор московского «Спартака» Рустам Махмутов рассказал, какие компании претендуют стать новым производителем игровой формы клуба.

Футбол,Евгений Мележиков,Рустам Махмутов,
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