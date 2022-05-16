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2 часа назад

Футболисты Мамаев и Жирков покинут «Химки»

Газета.Ru

Футболисты Павел Мамаев и Юрий Жирков покинут подмосковные «Химки». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Футболисты Мамаев и Жирков покинут «Химки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — сказал источник.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жирков принял участие в трех матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Мамаев провел семь встреч, также не сумев отметиться забитыми мячами и результативными передачами. Оба футболиста выступают за подмосковный клуб с 2022 года.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, после матча с петербургским «Зенитом» в 29 туре РПЛ обратилась к молодым игрокам красно-белых.

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