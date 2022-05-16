Турецкий клуб включился в гонку за Дзюбу

Турецкий "Фенербахче" включился в гонку за форварда "Зенита" Артема Дзюбу. По информации источника, стамбульский клуб предложил контракт российскому футболисту.
Отмечается, что у Артема есть вариант остаться в "Зените" со значительным снижением зарплаты, либо перейти в "Црвену Звезду". Однако Дзюба считает слабым уровень чемпионата Сербии и склоняется к варианту с "Фенербахче".
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 38 матчей во всех турнирах, на его счету 13 забитых мячей и 10 голевых передач. Всего за петербургский клуб Дзюба сыграл в 248 матчах и забил 108 голов.