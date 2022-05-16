Турецкий клуб включился в гонку за Дзюбу

Турецкий "Фенербахче" включился в гонку за форварда "Зенита" Артема Дзюбу. По информации источника, стамбульский клуб предложил контракт российскому футболисту.

Фото: ФК "Зенит" ФК "Зенит"

Отмечается, что у Артема есть вариант остаться в "Зените" со значительным снижением зарплаты, либо перейти в "Црвену Звезду". Однако Дзюба считает слабым уровень чемпионата Сербии и склоняется к варианту с "Фенербахче".