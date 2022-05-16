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19 минут назад

СМИ: "Фенербахче" предложил контракт Дзюбе

Rusfootball

Турецкий "Фенербахче" включился в гонку за форварда "Зенита" Артема Дзюбу. По информации источника, стамбульский клуб предложил контракт российскому футболисту.

Турецкий клуб включился в гонку за Дзюбу
Фото: ФК "Зенит"ФК "Зенит"

Отмечается, что у Артема есть вариант остаться в "Зените" со значительным снижением зарплаты, либо перейти в "Црвену Звезду". Однако Дзюба считает слабым уровень чемпионата Сербии и склоняется к варианту с "Фенербахче".

Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 38 матчей во всех турнирах, на его счету 13 забитых мячей и 10 голевых передач. Всего за петербургский клуб Дзюба сыграл в 248 матчах и забил 108 голов.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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