На «Матч ТВ» вместо Дзюбы вывели в эфир другого человека и спросили о будущем в «Зените»

В эфире телеканала «Матч ТВ» произошёл достаточно курьёзный эпизод. Ведущий программы «Есть тема!» Артём Анисимов позвонил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, чтобы поинтересоваться по поводу возможного ухода футболиста из стана сине-бело-голубых.

Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ» РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

Ведущий сказал: «Алё, Артём, здравствуйте! Это программа «Есть тема!» на «Матч ТВ». Мы сейчас в прямом эфире. Хотим узнать о вашем будущем: скажите, пожалуйста, где вас ждать в следующем сезоне?»

СКРИНШОТ ИЗ ЭФИРА ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ»

Собеседник телеведущего ответил: «Будущее будет светлое и прекрасное».

После этого ведущий задал уточняющий вопрос, в каком именно клубе будет это будущее. На что последовал ответ: «В каком клубе оно будет… Не знаю, по боям без правил, М-1, наверное».

СКРИНШОТ ИЗ ЭФИРА ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ»

Внимательные зрители заметили, что голос в трубке слабо напоминал голос нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Как оказалось позже, телеведущий созвонился вовсе не с Дзюбой и спрашивал о возможном уходе из «Зенита» он тоже вовсе не Артёма.

СКРИНШОТ ИЗ ЭФИРА ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ»