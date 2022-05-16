Червиченко: Дзюба и «Црвена Звезда» — глупость.

«Црвена Звезда»? Сербия — это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы и уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже 3-4 места. Сербия запрограммирована на клонировании своих воспитанников и их продаже. Люди получают там копейки и из-за этого они злые, напористые и очень хотят выбиться. У них практически нет легионеров и с чего вдруг они захотят брать миллионного Дзюбу, мне непонятно. В Сербии много таких дерзких, мощных ребят, как Дзюба. Любой клуб предпочтет какого-то своего игрока, на котором можно нажиться, чем платить Дзюбе миллионы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.