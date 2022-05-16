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49 минут назад

Червиченко: Дзюба и «Црвена Звезда» — глупость. Представьте Сербию и зарплату Артёма

Чемпионат.com

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

Червиченко: Дзюба и «Црвена Звезда» — глупость.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России Дзюба много чего сделал, много чего наиграл. На закате карьеры, если будет хороший вариант где-то поиграть, то почему бы и нет? Но я не думаю, что кто-то сейчас в Европе захочет брать русского игрока.

«Црвена Звезда»? Сербия — это не вариант и какая-то глупость. Вы просто представьте: Сербия и запросы и уровень заработка Дзюбы. Он зарабатывает столько, сколько получает весь клуб Сербии ниже 3-4 места. Сербия запрограммирована на клонировании своих воспитанников и их продаже. Люди получают там копейки и из-за этого они злые, напористые и очень хотят выбиться. У них практически нет легионеров и с чего вдруг они захотят брать миллионного Дзюбу, мне непонятно. В Сербии много таких дерзких, мощных ребят, как Дзюба. Любой клуб предпочтет какого-то своего игрока, на котором можно нажиться, чем платить Дзюбе миллионы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футбол,Андрей Червиченко,
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