Смородская назвала причину неудач «Рубина»

«По ходу сезона я не могла представить, что «Рубин» может вылететь в ФНЛ. Из-за одной причины такой тяжёлой ситуации быть не может. Возможно, это разлад среди игроков, скорее всего, конфликт с главным тренером или скрытый конфликт», — приводит слова Смородской «Чемпионат».