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32 минуты назад

Смородская назвала причину неудач «Рубина»

Евро-футбол.Ру

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о текущей ситуации в казанском «Рубине».

Смородская назвала причину неудач «Рубина»
Фото: РИАРИА

Напомним, весной подопечные Леонида Слуцкого одержали всего две победы и находятся в шаге от вылета в ФНЛ.

Смородская предположила, что внутри клуба может иметь место конфликт между игроками и главным тренером команды.

«По ходу сезона я не могла представить, что «Рубин» может вылететь в ФНЛ. Из-за одной причины такой тяжёлой ситуации быть не может. Возможно, это разлад среди игроков, скорее всего, конфликт с главным тренером или скрытый конфликт», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Свой следующий матч команда Слуцкого проведёт в субботу, 21 мая, дома против «Уфы». Если казанцы проиграют, то напрямую покинут РПЛ.

Футбол,Ольга Смородская,
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