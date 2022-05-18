"Зенит" больше не ведет переговоры с Дзюбой

Руководство «Зенита» прекратило вести переговоры с Артемом Дзюбой о продлении контракта. Это случилось после того, как форвард отклонил очередное предложение «Зенита» о новом соглашении. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

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Контракт нападающего с «Зенитом» истекает по окончании сезона. В клубе уже заявили, что продолжают вести беседы с игроком.

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

Также в этом сезоне он вместе с командой завоевал свое четвертое чемпионство.

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому нападающему. Зимой слухи отправляли 33-летнего форварда в казанский «Рубин».

Также сообщалось, что Дзюбу в предложении «Зенита» не устроила заработная плата, которая была сокращена в три раза.