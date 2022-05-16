Болельщики «Спартака» продолжают бойкотировать команду

«Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. И еще раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» — сказано в сообщении.