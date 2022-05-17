Продажа «Челси» оказалась под угрозой срыва

По информации источника, владельца клуба Романа Абрамовича не устраивает схема продажи, предложенная властями Великобритании. В случае закрытия сделки вырученные от продажи 2,5 миллиарда фунтов будут переведены на счет британского правительства. Затем 1 миллиард будет направлен на помощь Украине, а оставшаяся сумма заморожена до тех пор, пока чиновники не удостоверятся, что эти средства не смогут дойти до Абрамовича.