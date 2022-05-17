Продажа «Челси» оказалась под угрозой срыва

Сделка о продаже «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боули под угрозой срыва, сообщает The Times.
По информации источника, владельца клуба Романа Абрамовича не устраивает схема продажи, предложенная властями Великобритании. В случае закрытия сделки вырученные от продажи 2,5 миллиарда фунтов будут переведены на счет британского правительства. Затем 1 миллиард будет направлен на помощь Украине, а оставшаяся сумма заморожена до тех пор, пока чиновники не удостоверятся, что эти средства не смогут дойти до Абрамовича.
Изначально планировалось, что все средства от продажи «Челси» будут отправлены на благотворительность. Эту схему сделки ранее подтвердили и представители Абрамовича.
В марте нынешнего года Абрамович был отстранен от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года.