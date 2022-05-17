Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе: «Искусственно созданные. За границей нашим игрокам такие близко никто не даст»

Sports.ru

Александр Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе.

Мостовой раскритиковал зарплаты в российском футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший игрок сборной России уверен, что при переезде в другую страну форварду «Зенита» Артему Дзюбе придется заметно потерять в зарплате.

«Такие зарплаты, которые у нас, они искусственно созданные. Поэтому к нам приезжают футболисты из-за границы, которые там считаются средними. Не забывайте, там есть налоги. Все делит

Меня часто спрашивают, почему наши футболисты за границей не играют? А как они там будут играть? Во-первых, их туда никто не зовет. А во-вторых, те зарплаты, которые они здесь получают, им там близко никто не даст», – сказал Мостовой. 

Футбол,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители