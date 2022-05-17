Продажи билетов на Кубок России удивили всех

«20 тысяч билетов продано за четыре часа! В ближайшее время выпустим новые, следите за обновлениями», — написала пресс-служба оргкомитета Кубка России в своём телеграм-канале.

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.