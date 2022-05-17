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1 час назад

20 тысяч билетов на финал Кубка России было продано за четыре часа

Чемпионат.com

Первая партия билетов на финал Кубка России была раскуплена за считанные часы.

Продажи билетов на Кубок России удивили всех
Фото: Официальный сайт Российской премьер-лигиОфициальный сайт Российской премьер-лиги

«20 тысяч билетов продано за четыре часа! В ближайшее время выпустим новые, следите за обновлениями», — написала пресс-служба оргкомитета Кубка России в своём телеграм-канале.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак»«Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

Футбол,Динамо,Зенит,Спартак,
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