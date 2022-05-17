Ребров: «Круто мы погуляли пять лет назад!»

«Круто мы погуляли пять лет назад. Каждый раз смотрю видео, фотографии и понимаю, что это было что-то невероятное. Такое не забыть никогда! Рассказывайте: что делали в тот памятный день? Может, среди моих подписчиков есть тот, кто забрал к себе мои штанги?» — написал Ребров в своём телеграм-канале.