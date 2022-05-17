Березуцкий бежит из ЦСКА?

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство армейцев освободить его от должности наставника команды, информирует «Спорт-экспресс».

По сведениям источника, Березуцкий заявил руководству ЦСКА, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе на тренерском мостике армейской команды и хочет уйти с должности по окончании сезона. О реакции боссов ЦСКА на подобное заявление Алексея Березуцкого неизвестно.