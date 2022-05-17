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2 часа назад

Источник: Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера

Чемпионат.comиещё 13

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) попросил руководство армейцев освободить его от должности наставника команды, информирует «Спорт-экспресс».

Березуцкий бежит из ЦСКА?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сведениям источника, Березуцкий заявил руководству ЦСКА, что не видит перспектив в своей дальнейшей работе на тренерском мостике армейской команды и хочет уйти с должности по окончании сезона. О реакции боссов ЦСКА на подобное заявление Алексея Березуцкого неизвестно.

Футбол,Алексей Березуцкий,
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