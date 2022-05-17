Игравший в Южной Кореи россиянин раскритиковал задумку РФС по Азии

— Нам в этом плане не нужно принимать скоропалительных решений. Мое мнение — в ближайшее время этот вариант нам не нужен. Никаких преимуществ у такого хода я не вижу. Там тоже будут сложности. Возьмите хотя бы логистические проблемы: представьте, если наши топовые команды будут играть в азиатской Лиге чемпионов, — это сколько надо будет тратить времени и средств на одни перелеты? Условно, в субботу сыграть в Калининграде, а во вторник быть в Корее — это весьма серьезная нагрузка, как для игроков, так и для клуба. Полюс политический фактор надо учитывать — как при этом обеспечивать безопасность участников турниров.