Игравший в Южной Кореи россиянин раскритиковал задумку РФС по Азии

Российский футболист и тренер Юрий Матвеев, выступавший в 90-х за южнокорейский «Самсунг Блюуингз», поделился с «Матч ТВ» мнением относительно потенциального перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
— Когда сейчас слышите, что РФС надо переходить в АФК, что об этом думаете?
— Нам в этом плане не нужно принимать скоропалительных решений. Мое мнение — в ближайшее время этот вариант нам не нужен. Никаких преимуществ у такого хода я не вижу. Там тоже будут сложности. Возьмите хотя бы логистические проблемы: представьте, если наши топовые команды будут играть в азиатской Лиге чемпионов, — это сколько надо будет тратить времени и средств на одни перелеты? Условно, в субботу сыграть в Калининграде, а во вторник быть в Корее — это весьма серьезная нагрузка, как для игроков, так и для клуба. Полюс политический фактор надо учитывать — как при этом обеспечивать безопасность участников турниров.
— И как быть болельщикам?
— Тоже резонный вопрос. Мы на большинстве матчей будем иметь такую же ситуацию, как «Барселона», стадион которой [в Лиге Европы] захватили болельщики «Айнтрахта». В этом отношении нашим футболистам будет очень непросто. Мне кажется, весь этот посыл — что нам нужно переходить в АФК — не стыкуется с реалиями, в которых мы находимся.