Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Игравший в Южной Кореи россиянин раскритиковал возможный переход РФС в Азию

Матч ТВ

Российский футболист и тренер Юрий Матвеев, выступавший в 90-х за южнокорейский «Самсунг Блюуингз», поделился с «Матч ТВ» мнением относительно потенциального перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Игравший в Южной Кореи россиянин раскритиковал задумку РФС по Азии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Когда сейчас слышите, что РФС надо переходить в АФК, что об этом думаете?

— Нам в этом плане не нужно принимать скоропалительных решений. Мое мнение — в ближайшее время этот вариант нам не нужен. Никаких преимуществ у такого хода я не вижу. Там тоже будут сложности. Возьмите хотя бы логистические проблемы: представьте, если наши топовые команды будут играть в азиатской Лиге чемпионов, — это сколько надо будет тратить времени и средств на одни перелеты? Условно, в субботу сыграть в Калининграде, а во вторник быть в Корее — это весьма серьезная нагрузка, как для игроков, так и для клуба. Полюс политический фактор надо учитывать — как при этом обеспечивать безопасность участников турниров.

— И как быть болельщикам?

— Тоже резонный вопрос. Мы на большинстве матчей будем иметь такую же ситуацию, как «Барселона», стадион которой [в Лиге Европы] захватили болельщики «Айнтрахта». В этом отношении нашим футболистам будет очень непросто. Мне кажется, весь этот посыл — что нам нужно переходить в АФК — не стыкуется с реалиями, в которых мы находимся.

Юрий Матвеев,РФС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители