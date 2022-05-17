Черчесов рассказал, как правильно переводить слово "хард"

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил «Матч ТВ», что не считает себя жестким при работе с футболистами.
Защитник команды Эндре Ботка в беседе с комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем высказал мнение, что у Черчесова жесткий и сильный характер.
— Жесткий Черчесов — это тот, который не дает футболисту дать слабину. Как сказать: это жесткий или требовательный? — сказал Черчесов в интервью Журавелю в эфире программы «Специальный репортаж».
— Футболисты произносили слово «хард»
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— «Харт» можно перевести как сердце. Смотря кто что услышал. Может, они говорили «сердечный», а ты услышал «жесткий».
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре прошлого года. Под руководством 58-летнего экс-тренера сборной России клуб досрочно стал чемпионом Венгрии, а также выиграл Кубок страны.