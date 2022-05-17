Черчесов списал упреки в жесткости на неправильный перевод

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал высказывание одного из футболистов клуба, назвавшего его жестким. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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В разговоре с российским журналистом Тимуром Журавелем защитник «Ференцвароша» Эндре Ботка отметил, что Черчесова отличает жесткий характер. Сам же 58-летний специалист списал эти упреки на неправильный перевод. Он обратил внимание, что футболист использовал слово «хард» и допустил, что его могли неправильно перевести на русский.

Черчесов предположил, что Ботка произнес «харт» (от англ. heart — прим. «Ленты.ру») и таким образом назвал тренера «сердечным».

«Может, они именно так и говорили, а вы расслышали "жесткий"», — указал он.

Черчесов возглавил клуб в декабре 2021-го. Россиянин привел «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии.