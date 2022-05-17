Агент Гбамена назвал фейком новость про проблемы футболиста с алкоголем

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», прокомментировал слухи о проблемах футболиста с алкоголем.

«Жан-Филипп приходит на тренировки в нетрезвом виде и часто посещает ночные клубы? Это фейковые новости», — сказал Бернард Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович .

Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Свой гол игрок забил в ворота «Рубина».