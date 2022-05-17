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2 часа назад

Агент Гбамена назвал фейком новость про проблемы футболиста с алкоголем

Чемпионат.com

Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, права на которого принадлежат «Эвертону», прокомментировал слухи о проблемах футболиста с алкоголем.

Агент Гбамена назвал фейком новость про проблемы футболиста с алкоголем
Фото: ТАССТАСС

«Жан-Филипп приходит на тренировки в нетрезвом виде и часто посещает ночные клубы? Это фейковые новости», — сказал Бернард Колиньон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:

Напомним, Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе текущего года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Свой гол игрок забил в ворота «Рубина».

Футбол,Валентина Сивкович,Зенит,Спартак,
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