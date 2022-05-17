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1 час назад

Защитник ЦСКА Фернандес покинет Россию сразу после матча с «Ростовом»

Газета.Ru

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес уедет в Бразилию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

Фернандес покинет Россию сразу после матча с «Ростовом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным журналиста, футболист еще не определился, когда вернется в Россию.

Марио Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В этом сезоне Марио провел 27 матчей в РПЛ, забив два мяча. Он также принял участие в двух матчах Кубка России, не отметившись результативными действиями.

После 29 туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 47 очков. Перед последним туром армейцы отстают от идущего четвертым «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что Фернандес собирается покинуть ЦСКА из-за непростой ситуации в клубе.

Футбол,Марио Фернандес,
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