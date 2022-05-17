Продажа «Челси» может сорваться из-за разногласий с британским правительством

Сделка по продаже лондонского футбольного клуба «Челси» находится под угрозой срыва из-за отказа нынешнего владельца команды Романа Абрамовича принять предложенную правительством Великобритании схему сделки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The Times.

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Предложение британских властей состоит в том, чтобы перевести 2,6 миллиарда фунтов, полученных от продажи «Челси», на счет условного депонирования до тех пор, пока не будет уверенности, что они могут быть переданы в фонд помощи Украине. Абрамович же со своей стороны настаивает на погашении долга клуба в размере 1,6 миллиарда фунтов перед связанной с ним компанией Camberley International Investments, заморозке и передаче оставшихся средств в фонд.

В правительстве Великобритании считают, что эта схема нарушит санкции, наложенные на российского предпринимателя, поскольку она не дает никаких юридических гарантий непопадания денег к нему или его бенефициарам.