"Динамо" пригласило Овечкина на игру

«Действительно, мы пригласили Александра Овечкина на финал Кубка России. Будем очень рады, если у него получится прийти и поддержать «Динамо» в этой важной игре. Он уже не раз приходил на игры нашей команды. Что касается активностей, то это вопрос к организатору матча, которым является РФС», — цитирует представителя «Динамо» Metaratings.