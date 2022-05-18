"Динамо" пригласило Овечкина на игру

Московское «Динамо» пригласило капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на финальный матч Кубка России против «Спартака».
«Действительно, мы пригласили Александра Овечкина на финал Кубка России. Будем очень рады, если у него получится прийти и поддержать «Динамо» в этой важной игре. Он уже не раз приходил на игры нашей команды. Что касается активностей, то это вопрос к организатору матча, которым является РФС», — цитирует представителя «Динамо» Metaratings.
Овечкин вместе со своей командой уже закончил выступления в плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» в семиматчевой серии уступил «Флориде». В скором времени россиянин вернется на родину.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17.00 по московскому времени. Билеты уже в продаже.
В полуфинале красно-белые со счетом 3:0 обыграли красноярский «Енисей». «Динамо» с таким же счетом одержал победу над владикавказской «Аланией».
21 мая бело-голубые проведут последний матч в чемпионате России, сыграв с «Сочи».
Ранее супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что красно-белые против выступления Эмина и Лепса на Кубке России.