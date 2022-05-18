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1 час назад

"Динамо" пригласило хоккеиста Овечкина на финал Кубка России

Газета.Ruиещё 2

Московское «Динамо» пригласило капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на финальный матч Кубка России против «Спартака».

"Динамо" пригласило Овечкина на игру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, мы пригласили Александра Овечкина на финал Кубка России. Будем очень рады, если у него получится прийти и поддержать «Динамо» в этой важной игре. Он уже не раз приходил на игры нашей команды. Что касается активностей, то это вопрос к организатору матча, которым является РФС», — цитирует представителя «Динамо» Metaratings.

Овечкин вместе со своей командой уже закончил выступления в плей-офф Кубка Стэнли. «Вашингтон» в семиматчевой серии уступил «Флориде». В скором времени россиянин вернется на родину.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17.00 по московскому времени. Билеты уже в продаже.

В полуфинале красно-белые со счетом 3:0 обыграли красноярский «Енисей». «Динамо» с таким же счетом одержал победу над владикавказской «Аланией».

21 мая бело-голубые проведут последний матч в чемпионате России, сыграв с «Сочи».

Ранее супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова заявила, что красно-белые против выступления Эмина и Лепса на Кубке России.

Футбол,Зарема Салихова,Динамо,РФС,Спартак,
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