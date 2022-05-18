«Ювентус» нашел замену Кьеллини

Ранее 37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона.

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.