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1 час назад

Зарема Салихова заявила, что "Спартак" против выступления Эмина и Лепса на Кубке России

Газета.Ruиещё 5

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отрицательно относится к идее приглашения певцов Григория Лепса и Эмина на финал Кубка России.

Салихова: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии — к РФС. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие. То, что организаторы вдохновились американским суперболом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что изначально клубам были предложены кандидатуры ST, Егора Крида и певиц Максим и Люси Чеботиной. Однако клубы отказались от этого предложения.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В полуфинале красно-белые со счетом 3:0 обыграли красноярский «Енисей». «Динамо» с таким же счетом одержал победу над владикавказской «Аланией».

В этом году победителю достанется 40 миллионов рублей, а финалист получит 10 миллионов.

Действующим победителем турнира является «Локомотив», в прошлом сезоне в финале победивший «Крылья Советов».

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