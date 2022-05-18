Салихова: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии — к РФС. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие. То, что организаторы вдохновились американским суперболом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».