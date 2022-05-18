Друг Языджи утверждает, что игрок хотел остаться в ЦСКА

«Единственное, что я знаю, Юсуф любил свою команду и Москву. Хотел остаться. Правда, не знаю, что решил клуб. Я думал, что ЦСКА воспользуется своим правом выкупить его у «Лилля», но я думаю, что они этого не сделали», — сказал Кемал Эврен Демирджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.