Друг Языджи утверждает, что игрок хотел остаться в ЦСКА

Кемал Эврен Демирджи, друг полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.
«Единственное, что я знаю, Юсуф любил свою команду и Москву. Хотел остаться. Правда, не знаю, что решил клуб. Я думал, что ЦСКА воспользуется своим правом выкупить его у «Лилля», но я думаю, что они этого не сделали», — сказал Кемал Эврен Демирджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.
Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».