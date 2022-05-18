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2 часа назад

Друг Языджи: Юсуф хотел остаться в Москве, но думаю, ЦСКА не выкупил его у «Лилля»

Чемпионат.com

Кемал Эврен Демирджи, друг полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, поделился мнением о будущем футболиста в московском клубе.

Друг Языджи утверждает, что игрок хотел остаться в ЦСКА
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Единственное, что я знаю, Юсуф любил свою команду и Москву. Хотел остаться. Правда, не знаю, что решил клуб. Я думал, что ЦСКА воспользуется своим правом выкупить его у «Лилля», но я думаю, что они этого не сделали», — сказал Кемал Эврен Демирджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Футбол,Егор Кабак,Юсуф Языджи,Зенит,
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